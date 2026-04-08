تحذير لمريض السكري.. نقص المغنيسيوم قد يهدد بصرك

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية حديثة أن انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، أحد أكثر المضاعفات شيوعا لمرض السكري من النوع الثاني.

أجرى الباحثون تحليلا لبيانات 17 دراسة شملت أكثر من 2200 شخص، وتبيّن أن مرضى اعتلال الشبكية السكري لديهم مستويات أقل بكثير من المغنيسيوم مقارنة بمرضى السكري الذين لم يصابوا بتلف الشبكية. وقد ظل هذا الفارق ثابتا بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو تصميم الدراسات أو طرق القياس، ما يعزز موثوقية العلاقة المكتشفة.



كما أظهر تحليل إضافي أن نقص المغنيسيوم يكون أكثر وضوحا في المراحل المتقدمة من المرض، لا سيما في حالات اعتلال الشبكية التكاثري، ما يشير إلى احتمال ارتباط مستوى المغنيسيوم ليس فقط بحدوث المرض، بل أيضا بتطوره.