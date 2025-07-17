تحذير من سبب شائع لارتفاع الضغط

الوكيل الإخباري- أوصت إرشادات طبية جديدة بضرورة إجراء فحص دم للكشف عن حالة الألدوستيرونية الأولية، وهي أحد الأسباب الشائعة والمهملة لارتفاع ضغط الدم، ناتجة عن خلل في وظيفة الغدة الكظرية.

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ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت عبر موقع "هيلث داي"، فإن نحو 30% من مرضى الضغط الذين يراجعون أطباء القلب، و14% من مراجعي الرعاية الأولية، يُعانون من هذه الحالة دون أن يتم تشخيصها، مما يعرضهم لمضاعفات خطيرة.



ما هي الألدوستيرونية الأولية؟

هي حالة تُنتج فيها الغدد الكظرية هرمون الألدوستيرون بكميات زائدة، مما يؤدي إلى احتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم، وهو ما يتسبب بارتفاع ضغط الدم المستمر وصعوبة التحكم فيه.

مضاعفات خطيرة



وأكدت الدكتورة غايل أدلر، الباحثة في مستشفى بريغهام للنساء في بوسطن، أن المصابين بفرط الألدوستيرون أكثر عرضة بـ:

2.6 مرة للإصابة بالسكتة الدماغية

3.5 مرة باضطرابات نظم القلب

77% أكثر للإصابة بأمراض القلب

ضعف احتمال الإصابة بقصور القلب

العلاج ممكن

وبحسب الباحثين، فإن فحصًا بسيطًا للدم ومنخفض التكلفة يمكنه تشخيص الحالة مبكرًا، ومن ثمّ منح المرضى فرصة للعلاج المناسب، الذي يشمل:

أدوية مثل سبيرونولاكتون وإبليرينون

أو إجراء جراحي لاستئصال الغدة الكظرية المسؤولة إذا كانت واحدة فقط تُفرز الهرمون الزائد

توصية طبية: يُنصح بإجراء فحص هرمون الألدوستيرون لكل مريض يتم تشخيصه بارتفاع ضغط الدم، خصوصًا عند صعوبة الاستجابة للعلاج أو وجود نقص في البوتاسيوم.