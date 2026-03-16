تحذير من مضاعفات خطيرة لمرض شائع

الإثنين، 16-03-2026 01:44 م

الوكيل الإخباري-   تحذر الدكتورة فيرا سيريوجينا، من أن التهاب الحلق العادي، إذا كان حادا، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة كالاختناق. وتؤكد أن التهاب الحلق الحاد جدا يتطلب استشارة الطبيب.

وتقول: "تعتبر بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية من أكثر مسببات التهاب الحلق الحاد انتشارا. وتعتبر المكورات العقدية خبيثة بشكل خاص، فهي لا تسبب التهاب الحلق الحاد والتهاب اللوزتين فقط، بل تفرز سموما قد تلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والكليتين أيضا. وإذا لم يعالج التهاب الحلق الناتج عن المكورات العقدية بمضادات الحيوية على الفور، فقد يؤدي إلى آفات روماتيزمية في النسيج الضام للقلب والكليتين والمفاصل والجلد".

وتحذر الطبيبة، من المضاعفات الخطيرة الأخرى مثل خراج خلف البلعوم (Retropharyngeal abscess) - تراكم مادة تقيحية في الحيز ما بين البلعوم والفقرات العنقية. وهو التهاب ينتشر إلى الغدد الليمفاوية والأنسجة العميقة.

وتقول: "قد يكون التورم شديدا لدرجة أنه يسد مجرى الهواء، ما يشكل خطر الاختناق. وتتطلب هذه الحالة ليس فقط المتابعة في العيادة الخارجية، بل عناية طبية عاجلة وعلاجا جراحيا. لذلك، لا ينبغي الاستهانة بالتهاب الحلق واعتباره مجرد "التهاب حلق عادي" يسبب ارتفاعا في درجة الحرارة لبضعة أيام".

وتؤكد سيريوجينا أنه في حال الاشتباه بالتهاب الحلق، يجب مراجعة الطبيب لإجراء فحص وخزعة، لأنه من دون ذلك، يستحيل تحديد السبب واختيار العلاج المناسب.

 
 


