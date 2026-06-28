الأحد 2026-06-28 04:06 م

تحذير مهم لمن يؤخر وجبة العشاء

يبس
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   أكد خبراء تغذية وأطباء قلب أن توقيت تناول وجبة العشاء لا يقل أهمية عن نوعية الطعام، مشيرين إلى أن تأخيرها إلى ساعات الليل المتأخرة قد يؤثر سلبًا في صحة القلب ومستويات السكر في الدم، بينما يحقق تناولها مبكرًا فوائد صحية.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن أفضل وقت للعشاء يكون بين السادسة والسابعة مساءً، مع ترك فاصل لا يقل عن ثلاث ساعات قبل النوم، نظرًا لانخفاض حساسية الجسم للأنسولين ليلًا، ما يقلل كفاءة التعامل مع السكريات والدهون.

وأشاروا إلى أن تناول الطعام بعد التاسعة مساءً يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر أمراض القلب واضطراب سكر الدم وجودة النوم.

كما أوضحوا أن تجنب الأكل قبل النوم بثلاث ساعات وإطالة فترة الصيام الليلي بشكل معتدل قد يحسن ضغط الدم وتنظيم السكر حتى دون تقليل السعرات الحرارية، مع التأكيد أن ذلك لا يغني عن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

ت

كأس العالم بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة

كأس العالم الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه

عربي ودولي مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

قبض

منوعات سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

DF

تكنولوجيا هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 