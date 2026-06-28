تحذير مهم لمن يؤخر وجبة العشاء

12:22 م

الوكيل الإخباري- أكد خبراء تغذية وأطباء قلب أن توقيت تناول وجبة العشاء لا يقل أهمية عن نوعية الطعام، مشيرين إلى أن تأخيرها إلى ساعات الليل المتأخرة قد يؤثر سلبًا في صحة القلب ومستويات السكر في الدم، بينما يحقق تناولها مبكرًا فوائد صحية. اضافة اعلان





وأوضح الخبراء أن أفضل وقت للعشاء يكون بين السادسة والسابعة مساءً، مع ترك فاصل لا يقل عن ثلاث ساعات قبل النوم، نظرًا لانخفاض حساسية الجسم للأنسولين ليلًا، ما يقلل كفاءة التعامل مع السكريات والدهون.



وأشاروا إلى أن تناول الطعام بعد التاسعة مساءً يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر أمراض القلب واضطراب سكر الدم وجودة النوم.



كما أوضحوا أن تجنب الأكل قبل النوم بثلاث ساعات وإطالة فترة الصيام الليلي بشكل معتدل قد يحسن ضغط الدم وتنظيم السكر حتى دون تقليل السعرات الحرارية، مع التأكيد أن ذلك لا يغني عن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.









