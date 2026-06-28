تحذير مهم لمن يؤخر وجبة العشاء

وأوضح الخبراء أن أفضل وقت للعشاء يكون بين السادسة والسابعة مساءً، مع ترك فاصل لا يقل عن ثلاث ساعات قبل النوم، نظرًا لانخفاض حساسية الجسم للأنسولين ليلًا، ما يقلل كفاءة التعامل مع السكريات والدهون.
وأشاروا إلى أن تناول الطعام بعد التاسعة مساءً يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر أمراض القلب واضطراب سكر الدم وجودة النوم.
كما أوضحوا أن تجنب الأكل قبل النوم بثلاث ساعات وإطالة فترة الصيام الليلي بشكل معتدل قد يحسن ضغط الدم وتنظيم السكر حتى دون تقليل السعرات الحرارية، مع التأكيد أن ذلك لا يغني عن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.
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