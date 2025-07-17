الخميس 2025-07-17 02:44 م
 

تساعد على التبرز- 5 خضروات تناولها يوميا

فل
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   يُعد الإمساك من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا، ويمكن التغلب عليه بطرق طبيعية، منها تناول مكملات غذائية معينة أو الاعتماد على خضراوات غنية بالألياف. فبحسب خبراء تغذية، فإن المغنيسيوم يُعتبر المكمل الغذائي رقم 1 لعلاج الإمساك، إذ يرخّي عضلات الأمعاء ويحفّز الحركة الطبيعية لها.

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لكن لا يقل دور بعض الخضروات أهمية في تحسين الهضم وتسهيل التبرز، وأبرزها:
1. السبانخ
تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان والمغنيسيوم، مما يساعد في زيادة حجم البراز وتسريع حركته داخل القولون.
2. الجزر
غني بالألياف بنوعيها، ويُحسن ليونة البراز، كما يعزز صحة الأمعاء بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات.
3. البروكلي
يساعد في الوقاية من الإمساك ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، بفضل محتواه الغني بالألياف والمركبات النباتية المفيدة.
4. البطاطا الحلوة
تحتوي على مزيج من الألياف والماء، مما يجعلها فعالة في تنظيم حركة الأمعاء وتليين البراز.
5. الكرنب (الملفوف)
خضار غني بالألياف والماء، يساعد على تحسين الإخراج ومكافحة الالتهابات المعوية.


نصيحة: لمواجهة الإمساك بشكل فعّال، احرص على الجمع بين شرب الماء بكميات كافية وتناول هذه الخضروات بانتظام، إلى جانب استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض.

 

 

 الكونسلتو 

 

 
 
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