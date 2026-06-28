تقديم العلاج في الشارع يحسن صحة المشردين

11:48 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أميركية جديدة أن تقديم الرعاية الصحية مباشرة للمشردين في أماكن تواجدهم يمكن أن يحسّن بشكل ملحوظ السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، أحد أبرز عوامل خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية. اضافة اعلان





وشملت الدراسة نحو 900 شخص بلا مأوى، تمت متابعتهم بين عامي 2022 و2025 ضمن برنامج للرعاية الميدانية يوفّر الفحوص الطبية والعلاج الأولي وخدمات الصحة النفسية والإحالة إلى الإسكان والدعم الاجتماعي.



وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة السيطرة على ضغط الدم من 35% إلى 45%، ما يعني استفادة نحو 100 شخص إضافي خلال فترة الدراسة.



وأكد الباحثون أن نقل الخدمات الصحية إلى الفئات الأكثر هشاشة قد يكون أكثر فاعلية من انتظار وصول المرضى إلى المرافق الطبية، داعين إلى توسيع هذه البرامج للحد من مضاعفات أمراض القلب.





