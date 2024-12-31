تقوس الأصابع في الشتاء.. إليك الأسباب

الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بتقوس الأصابع خلال فصل الشتاء، مما يثير القلق والتوتر، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص فور استمرار المشكلة فترة طويلة.

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أسباب تقوس الأصابع في الشتاء

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بتقوس الأصابع في فصل الشتاء من بينها:

- مرض رينود، فهو عبارة عن اضطراب في الدورة الدموية يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية في الأصابع والقدمين نتيجة البرد الشديد أو التوتر العاطفي، مما يسبب الشعور بالبرد والتخدير وتغير لون الجلد وتقوس الأصابع لدى بعض الحالات.

- التهاب المفاصل خاصة الذي يزداد خلال فصل الشتاء حيث يزيد من تصلب الأصابع.

- الإصابة ببعض المشاكل في الأوتار التي تربط العضلات بالأصابع وعادة ما تظهر هذه المشاكل مع البرودة الشديدة التي تحدث في الشتاء.

- المعاناة من بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية وبالتالي زيادة فرص الإصابة بتقوس الأصابع.



أعراض تقوس الأصابع

هناك العديد من الأعراض التي تظهر وتؤكد الإصابة بتقوس الأصابع خلال فصل الشتاء من بينها:

- ألم وتيبس في المفاصل.

- صعوبة في تحريك الأصابع.

- تغير لون الجلد في الأصابع.

- تورم في المفاصل.

علاج تقوس الأصابع في الشتاء

يعتمد علاج تقوس الأصابع على السبب الرئيسي للمشكلة، حيث تتضح طرق العلاج في:

- تناول بعض الأدوية لتخفيف الشعور بالألم والالتهاب مثل مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات.

- الخضوع للعلاج الطبيعي لتحسين حركة المفاصل وتقوية العضلات.

- اللجوء إلى الجراحة في الحالات الشديدة لتصحيح التشوه.



طرق الوقاية من تقوس الأصابع في الشتاء

يوجد العديد من الطرق التي يمكن إجرائها للحماية من فرص تقوس الأصابع خلال فصل الشتاء من بينها:

- الحفاظ على دفء الأصابع عن طريق ارتداء القفازات والجوارب الدافئة لحماية اليدين والقدمين من البرد.

- تجنب التعرض للبرد الشديد قدر الإمكان.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.

- الحفاظ على وزن صحي لأن السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

- الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين لأنه يتسبب في ضيق الأوعية الدموية.