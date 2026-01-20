الثلاثاء 2026-01-20 03:28 م

حركات العين اللاإرادية لدى الرضع.. متى تصبح مقلقة؟

تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 03:06 م

الوكيل الإخباري-   الرأرأة حالة طبية تتحرك فيها العينان بشكل لا إرادي ومتكرر، وقد تكون أفقية أو عمودية أو دائرية. تظهر غالبًا في مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة، وقد ترتبط بمشكلات في العين أو الجهاز العصبي، وأحيانًا تظهر لدى أطفال بعيون سليمة مع ضعف بسيط في الرؤية.

الأطفال المصابون بالرأرأة المبكرة غالبًا لا يشعرون باهتزاز الرؤية، بينما قد تؤثر الرأرأة التي تظهر لاحقًا على التوازن والتناسق الحركي. وينصح الأطباء بمراجعة المختص فور ملاحظة حركات عين غير طبيعية أو تشوش في الرؤية أو دوخة أو صعوبة في التوازن.


يعتمد التشخيص على فحوصات شاملة للعين والجهاز العصبي والأذن الداخلية، وقد تشمل فحوصات نظر دقيقة وتصوير الدماغ عند الحاجة. وتتنوع أنواع الرأرأة، منها الطفولية الخِلقية، وتشنج الإيماء الذي يتحسن غالبًا مع العمر، والرأرأة المكتسبة الناتجة عن أمراض أو أدوية.

 

أما العلاج فيرتبط بالسبب، وقد يشمل النظارات الطبية، الوسائل المساعدة على الرؤية، العلاج الوظيفي، أو أحيانًا جراحة عضلات العين لتحسين وضعية الرأس، دون أن تكون علاجًا نهائيًا. ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر والدعم المناسب يساعدان معظم الأطفال المصابين بالرأرأة على عيش حياة طبيعية ونشطة.

 

ارم نيوز 

 
 


