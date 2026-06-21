حفنة مكسرات كل يوم.. سر صحة الدماغ

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون حفنة صغيرة من المكسرات، مثل الجوز واللوز والفستق، يومياً قد يتمتعون بقدرة أفضل على التركيز والتذكر مقارنة بمن يستهلكونها نادراً.
وأشار الخبراء إلى أن المكسرات ليست بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن، لكنها تُعد جزءاً مهماً من نمط حياة صحي، خاصة عند تناولها دون إضافات غنية بالملح أو السكر.
كما ينصح اختصاصيو التغذية باختيار المكسرات النيئة أو المحمصة دون زيوت إضافية، ودمجها ضمن نظام غذائي صحي لدعم صحة الدماغ والقلب.
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