حفنة مكسرات كل يوم.. سر صحة الدماغ

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن تناول كمية معتدلة من المكسرات يومياً قد يساهم في دعم وظائف الدماغ والحفاظ على القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر، بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

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وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون حفنة صغيرة من المكسرات، مثل الجوز واللوز والفستق، يومياً قد يتمتعون بقدرة أفضل على التركيز والتذكر مقارنة بمن يستهلكونها نادراً.



وأشار الخبراء إلى أن المكسرات ليست بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن، لكنها تُعد جزءاً مهماً من نمط حياة صحي، خاصة عند تناولها دون إضافات غنية بالملح أو السكر.