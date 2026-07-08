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حقيقة المايونيز.. عدو للصحة أم ضحية الشائعات؟

dw
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   رغم الجدل حوله، يؤكد خبراء التغذية أن المايونيز لا يُعد ضارًا بطبيعته، بل يعتمد تأثيره على الكمية ونوع المنتج.

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وتحتوي ملعقة كبيرة منه على نحو 100 سعرة حرارية و 10 غرامات من الدهون.

وأوضح الخبراء أن تناوله باعتدال يمكن أن يكون ضمن نظام غذائي متوازن، كما أن الدهون غير المشبعة فيه قد تساعد على امتصاص بعض الفيتامينات، مشيرين إلى أن المايونيز المنزلي ليس دائمًا خيارًا أكثر صحة.

 
 


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