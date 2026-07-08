حقيقة المايونيز.. عدو للصحة أم ضحية الشائعات؟

وأوضح الخبراء أن تناوله باعتدال يمكن أن يكون ضمن نظام غذائي متوازن، كما أن الدهون غير المشبعة فيه قد تساعد على امتصاص بعض الفيتامينات، مشيرين إلى أن المايونيز المنزلي ليس دائمًا خيارًا أكثر صحة.
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