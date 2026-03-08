دراسة تربط بين فيتامين C وانخفاض ضغط الدم

أما بالنسبة لضغط الدم الانبساطي، الذي يشير إلى ضغط الدم في الشرايين بين ضربات القلب عندما يسترخي القلب، فلم يُظهر التحليل انخفاضا ملحوظا بشكل عام بين جميع المشاركين الأصحاء الذين تناولوا مكملات فيتامين C، لكن العلماء لاحظوا أن تناول هذا الفيتامين ساهم في خفض معدلات الدم الانبساطي بمعدل 2.3 ملليمتر زئبقي لدى مرضى السكري.
