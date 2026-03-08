الأحد 2026-03-08 02:35 م

دراسة تربط بين فيتامين C وانخفاض ضغط الدم

الأحد، 08-03-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول مكملات فيتامين C قد يساهم في خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي لدى البالغين.

توصل القائمون على الدراسة إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات 17 تجربة سريرية عشوائية، تم تجميع نتائجها في عدة مراجعات منهجية طبية، وأظهرت النتائج أن تناول فيتامين C يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بمتوسط 3.7 ملليمتر زئبقي. وضغط الدم الانقباضي هو الرقم العلوي في قراءة الضغط، والذي يقيس ضغط الدم في الشرايين عندما ينقبض القلب ويضخ الدم.

أما بالنسبة لضغط الدم الانبساطي، الذي يشير إلى ضغط الدم في الشرايين بين ضربات القلب عندما يسترخي القلب، فلم يُظهر التحليل انخفاضا ملحوظا بشكل عام بين جميع المشاركين الأصحاء الذين تناولوا مكملات فيتامين C، لكن العلماء لاحظوا أن تناول هذا الفيتامين ساهم في خفض معدلات الدم الانبساطي بمعدل 2.3 ملليمتر زئبقي لدى مرضى السكري.

 
 


