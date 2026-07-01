دراسة تكشف تأثير القهوة على صحة الكبد

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليفه، مع تسجيل أكبر فائدة لدى من يتناولون 5 أكواب أو أكثر يوميًا.



واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "طب الجهاز الهضمي والكبد السريري"، على متابعة نحو 355 ألف شخص بالغ لمدة تقارب 13 عامًا.

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