دراسة تكشف تأثير القهوة على صحة الكبد

واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "طب الجهاز الهضمي والكبد السريري"، على متابعة نحو 355 ألف شخص بالغ لمدة تقارب 13 عامًا.
كما بينت النتائج أن الفوائد شملت القهوة منزوعة الكافيين، وحتى مع إضافة السكر أو المحليات، ويُعتقد أن ذلك يعود لاحتوائها على مضادات أكسدة قد تقلل الالتهابات وتحد من التليف.
في المقابل، أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بعدم تجاوز 4 أكواب يوميًا، لتجنب آثار الإفراط في الكافيين مثل ارتفاع ضغط الدم.
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