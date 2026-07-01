الأربعاء 2026-07-01 04:26 م

دراسة تكشف تأثير القهوة على صحة الكبد

يض
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:37 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليفه، مع تسجيل أكبر فائدة لدى من يتناولون 5 أكواب أو أكثر يوميًا.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "طب الجهاز الهضمي والكبد السريري"، على متابعة نحو 355 ألف شخص بالغ لمدة تقارب 13 عامًا.

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وأظهرت النتائج أن من يشربون 5 أكواب يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، كما انخفض لديهم خطر تليف الكبد بنحو الثلث مقارنة بغير شاربي القهوة.

كما بينت النتائج أن الفوائد شملت القهوة منزوعة الكافيين، وحتى مع إضافة السكر أو المحليات، ويُعتقد أن ذلك يعود لاحتوائها على مضادات أكسدة قد تقلل الالتهابات وتحد من التليف.

في المقابل، أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بعدم تجاوز 4 أكواب يوميًا، لتجنب آثار الإفراط في الكافيين مثل ارتفاع ضغط الدم.

 
 


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