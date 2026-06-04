الخميس 2026-06-04 02:54 م

دراسة تكشف "سرا" عن الصداع النصفي

شملت الدراسة 110 مرضى بالصداع النصفي و70 مشاركا سليما لا يعانون من الشقيقة في تايوان. وباستخدام صور الرنين المغناطيسي، قيم الباحثون أكثر من 400 منطقة دماغية، وعالجوا البيانات باستخدام نموذج حاسوبي لت
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة وجود رابط بين الصداع النصفي الذي يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم وبين تسارع شيخوخة الدماغ.


وأظهرت الدراسة المنشورة حديثا في مجلة "برين كومينيكيشنز" وجود فجوة في عمر الدماغ لدى المصابين بالصداع النصفي.

وتوصل الباحثون إلى وجود فرق بين العمر الزمني للشخص والعمر الذي يبدو عليه الدماغ، علما بأن اتساع هذه الفجوة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف والتدهور الإدراكي.

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شملت الدراسة 110 مرضى بالصداع النصفي و70 مشاركا سليما لا يعانون من الشقيقة في تايوان.

وباستخدام صور الرنين المغناطيسي، قيم الباحثون أكثر من 400 منطقة دماغية، وعالجوا البيانات باستخدام نموذج حاسوبي لتقدير عمر دماغ المشاركين.

أظهرت النتائج أن فجوة عمر الدماغ لدى مرضى الشقيقة كانت أعلى بـ 4.24 سنوات مقارنة بمجموعة التحكم، وأن مرضى الشقيقة المزمنة، أي الذين يعانون من 15 يوم صداع أو أكثر شهريا، كانت لديهم أكبر الفجوات.

 
 


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