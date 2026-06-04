دراسة تكشف "سرا" عن الصداع النصفي

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة وجود رابط بين الصداع النصفي الذي يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم وبين تسارع شيخوخة الدماغ.





وأظهرت الدراسة المنشورة حديثا في مجلة "برين كومينيكيشنز" وجود فجوة في عمر الدماغ لدى المصابين بالصداع النصفي.



وتوصل الباحثون إلى وجود فرق بين العمر الزمني للشخص والعمر الذي يبدو عليه الدماغ، علما بأن اتساع هذه الفجوة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف والتدهور الإدراكي.





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