دواء للقلب ينعش آمال مرضى الكلى

الوكيل الإخباري- أظهرت تجارب معملية نتائج واعدة لدواء تجريبي يُعرف باسم "ADN-B1"، طورته جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بهدف ترميم أنسجة القلب والوقاية من فشل القلب بعد النوبات القلبية.

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ويعمل الدواء على تثبيط بروتين "ENPP1"، الذي يعيق عمليات الشفاء الطبيعية في الجسم.

وكشفت الدراسة أن مستويات هذا البروتين تكون مرتفعة لدى مرضى الكلى المزمنة.



وفي تجارب أُجريت على الفئران، أدى تعطيل البروتين أو استخدام الدواء إلى تحسين وظائف الكلى وتقليل التندب وتسريع عملية الشفاء بعد تعرضها للتلف.