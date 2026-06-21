دواء للقلب ينعش آمال مرضى الكلى

ويعمل الدواء على تثبيط بروتين "ENPP1"، الذي يعيق عمليات الشفاء الطبيعية في الجسم.
وفي تجارب أُجريت على الفئران، أدى تعطيل البروتين أو استخدام الدواء إلى تحسين وظائف الكلى وتقليل التندب وتسريع عملية الشفاء بعد تعرضها للتلف.
وقال الباحثون إن الآليات البيولوجية التي رُصدت سابقاً في القلب تنطبق أيضاً على الكلى، ما يفتح المجال أمام استخدام الدواء في علاج أمراض متعددة. وقد حصل الدواء مؤخراً على الموافقة لبدء تجارب أولية على البشر.
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