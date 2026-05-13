دون تحليل دم.. كيف تعرف أنك تعاني من نقص في الحديد؟

الوكيل الإخباري- تُصنّف منظمة الصحة العالمية نقص الحديد باعتباره أكثر اضطرابات التغذية شيوعًا في العالم، وبينما قد ترتبط الأنيميا بحالات طبية معينة، فإن السبب الرئيسي غالبًا ما يكون بسيطًا، وهو نقص هذا المعدن في النظام الغذائي.





وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) إلى أن المشكلة تؤثر على 8% من النساء و3% من الرجال في المملكة المتحدة، مع ارتفاع ملحوظ بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل المراهقات والنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.



وأوضحت الدكتورة جينين بومغارتنر، المحاضرة في علوم التغذية بـ جامعة كينجز كوليدج لندن، أن هناك نوعين من الحديد: "الهيمي" الموجود في المنتجات الحيوانية، وهو سهل الامتصاص، و"غير الهيمي" الموجود في النباتات، والذي يصعب على الجسم امتصاصه بالكفاءة نفسها.



ومع توجه الكثيرين نحو الأنظمة الغذائية النباتية، تبرز الحاجة إلى زيادة إجمالي استهلاك الحديد النباتي لتعويض ضعف الامتصاص الناتج عن وجود مركبات طبيعية مثل "الفيتات" التي تعيق امتصاص الحديد.



أعراض نقص الحديد



تتمثل الأعراض الرئيسية لنقص الحديد في الشعور المستمر بالإرهاق، وضيق التنفس، والصداع، وضعف التركيز، وهي أعراض قد يتم الخلط بينها وبين التعب العادي.



وأكدت بومغارتنر أن الطريقة الوحيدة للتأكد من الإصابة بنقص الحديد هي إجراء فحص دم لتقييم مستويات الهيموغلوبين.



كيف يمكن تحسين امتصاص الحديد؟



لتحسين امتصاص الحديد من المصادر النباتية مثل البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية، ينصح الخبراء بدمجها مع الأطعمة الغنية بفيتامين C.



وأشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تزيد معدل امتصاص الحديد بما يصل إلى أربعة أضعاف، ما يجعل تلبية احتياجات الجسم من الحديد ممكنة عبر نظام غذائي نباتي متوازن ومخطط بعناية.





