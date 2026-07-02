زر الغفوة قد يزيد الشعور بالتعب صباحًا

10:07 ص

الوكيل الإخباري- يرى كثيرون أن الضغط على زر الغفوة في المنبّه يمنح دقائق إضافية من الراحة قبل بدء اليوم، إلا أن خبراء النوم يحذّرون من أن هذه العادة قد تأتي بنتيجة عكسية وتزيد من الشعور بالتعب بدلاً من الانتعاش. اضافة اعلان





وأوضح الدكتور الأمريكي كونال سود أن ما يبدو راحة قصيرة قد يسبب اضطرابًا في إيقاع النوم الطبيعي، إذ يعمل الدماغ ضمن دورات نوم تستمر بين 90 و110 دقائق، وعند تفعيل الغفوة يتم قطع هذه الدورات بشكل متكرر، ما يمنع الوصول إلى مراحل النوم العميق.



وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى ما يُعرف بـ خمول النوم، وهو حالة من التشوش وبطء الاستجابة وضعف التركيز بعد الاستيقاظ، كما أن تكرار الغفوة يربك إفراز هرمونات اليقظة مثل الكورتيزول.



وأكد أن النوم المتقطع لا يحقق الفائدة نفسها التي يوفرها النوم المتواصل، حتى لو زادت مدته، وغالبًا ما ينعكس سلبًا على النشاط والتركيز والطاقة في بداية اليوم.





