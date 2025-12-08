ساعات النوم "الذهبية"

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاتيرينا يونغ، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن الظلام التام يُعد شرطا أساسيا لإنتاج هرمون النوم، الميلاتونين.



ووفقا للدكتورة، لتجنب الشعور بالتعب صباحا، ليس المهم الحصول على ثماني ساعات من النوم فقط، بل أيضا الالتزام بالذهاب إلى الفراش في وقت محدد.

وتوضح يونغ أن هناك ما يُسمى بـ "الساعات الذهبية" للنوم، وهي الفترة من الساعة 11:00 مساء إلى 1:30 صباحا. ويرجع ذلك إلى أن الجسم ينتج هرمون النوم، الميلاتونين، بنشاط خلال هذه الساعات. وتشير إلى أن الظلام التام شرط أساسي لإنتاج الميلاتونين، لأن التعرض للضوء يؤدي إلى تحلله، ما قد يتسبب في اضطراب الإيقاعات البيولوجية.



كما تشير يونغ إلى أن الجسم خلال هذه "الساعات الذهبية" ينتج أيضا هرمون السوماتوتروبين، المعروف بهرمون النمو، الذي يعزز حرق الدهون وتجديد الأنسجة ويحافظ على الشباب.