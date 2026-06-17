الأربعاء 2026-06-17 10:57 ص

صحة المرأة تدخل عصر المنصات الشاملة

ew
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   يشهد قطاع صحة المرأة تحولاً متسارعاً نحو منصات رعاية صحية متكاملة تجمع خدمات الخصوبة، والصحة الهرمونية، وإدارة الوزن، والصحة السلوكية، والتغذية ضمن نظام موحد يرافق المرأة في مختلف مراحل حياتها.

اضافة اعلان


ويهدف هذا النموذج إلى توفير رعاية أكثر استمرارية عبر الاحتفاظ بالسجل الصحي للمريضة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية من خلال منصة واحدة.


ويرى خبراء أن هذا التوجه يفتح فرصاً استثمارية واعدة، ويعزز ولاء المرضى والإيرادات طويلة الأجل، كما يزيد جاذبية الشركات أمام المستثمرين.


في المقابل، تواجه هذه المنصات تحديات تنظيمية وقانونية تتعلق بحماية البيانات الصحية الحساسة، والخصوصية، والأمن السيبراني، والامتثال للأنظمة الصحية.


ويخلص التقرير إلى أن نجاح هذه المنصات يعتمد على قدرتها على الجمع بين النمو التجاري وتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحارس أبو ليلى يعلق على مباراة النمسا

كأس العالم الحارس أبو ليلى يعلق على خسارة النشامى أمام النمسا

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يعلق على مباراة النشامى امام النمسا

علي علوان

كأس العالم علي علوان يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية

قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

تكنولوجيا قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

جانب من الحادث

منوعات مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا

كأس العالم السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"

سفن وناقلات نفط

عربي ودولي بلومبيرغ: سفن تغيّر مواقعها مع استعداد طهران لبيع نفطها



 
 






الأكثر مشاهدة

 