صحة المرأة تدخل عصر المنصات الشاملة

ويهدف هذا النموذج إلى توفير رعاية أكثر استمرارية عبر الاحتفاظ بالسجل الصحي للمريضة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية من خلال منصة واحدة.
ويرى خبراء أن هذا التوجه يفتح فرصاً استثمارية واعدة، ويعزز ولاء المرضى والإيرادات طويلة الأجل، كما يزيد جاذبية الشركات أمام المستثمرين.
في المقابل، تواجه هذه المنصات تحديات تنظيمية وقانونية تتعلق بحماية البيانات الصحية الحساسة، والخصوصية، والأمن السيبراني، والامتثال للأنظمة الصحية.
ويخلص التقرير إلى أن نجاح هذه المنصات يعتمد على قدرتها على الجمع بين النمو التجاري وتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
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