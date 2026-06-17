صحة المرأة تدخل عصر المنصات الشاملة

الوكيل الإخباري- يشهد قطاع صحة المرأة تحولاً متسارعاً نحو منصات رعاية صحية متكاملة تجمع خدمات الخصوبة، والصحة الهرمونية، وإدارة الوزن، والصحة السلوكية، والتغذية ضمن نظام موحد يرافق المرأة في مختلف مراحل حياتها.

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ويهدف هذا النموذج إلى توفير رعاية أكثر استمرارية عبر الاحتفاظ بالسجل الصحي للمريضة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية من خلال منصة واحدة.



ويرى خبراء أن هذا التوجه يفتح فرصاً استثمارية واعدة، ويعزز ولاء المرضى والإيرادات طويلة الأجل، كما يزيد جاذبية الشركات أمام المستثمرين.



في المقابل، تواجه هذه المنصات تحديات تنظيمية وقانونية تتعلق بحماية البيانات الصحية الحساسة، والخصوصية، والأمن السيبراني، والامتثال للأنظمة الصحية.