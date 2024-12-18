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طبيب يحذر من نقص هذا المعدن بالجسم

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تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   هناك عنصر غذائي هام، إذا حرص الإنسان على تناول مصادره الطبيعية يوميًا، سيحصل على فوائد عضوية ونفسية متعددة، حسبما ذكر الدكتور دميتري بايف، أخصائي علم الأوبئة وخبير التغذية.

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وأضاف بايف أن العنصر الغذائي الذي يقصده هو "معدن المغنيسيوم"، مشيرًا إلى أنه متوفر في العديد من الأطعمة، مثل المكسرات والبذور والخضروات والموز والشوفان والشوكولاتة الداكنة.


وأوضح أخصائي علم الأوبئة أن معدن المغنيسيوم يمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان على الصعيدين العضوي والنفسي، مؤكدًا أنه يساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي المركزي وتعزيز عملية التمثيل الغذائي ومحاربة الاكتئاب.


وحذر خبير التغذية من نقص المغنيسيوم، لأن انخفاضه عن المعدل الطبيعي يؤثر سلبًا على عملية إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ، مما يسبب تقلب المزاج.


وأشار بايف إلى أن فيتامين B6 يلعب دورًا كبيرًا في الحد من نقص المغنيسيوم، لأنه يساعد على تحسين امتصاص الجسم له من الطعام بكفاءة عالية.

 
gnews

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