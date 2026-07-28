الثلاثاء 2026-07-28 09:47 ص

طبيب يكشف أفضل فاكهة لدعم صحة القلب

ثشيق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   أكد طبيب مختص في أمراض القلب أن الأفوكادو يُعد من أفضل الفواكه الداعمة لصحة القلب، بفضل غناه بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.اضافة اعلان


وأوضح أن الأفوكادو يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتاميني "ج" و "هـ"، وهي عناصر تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما تعزز الشعور بالشبع وتساعد في التحكم بالوزن.

وأشار إلى أن فوائد الأفوكادو تمتد أيضًا إلى دعم صحة الدماغ وحماية الخلايا من التلف، مؤكدًا أهمية إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.
 
 


gnews

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