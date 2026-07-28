طبيب يكشف أفضل فاكهة لدعم صحة القلب

وأوضح أن الأفوكادو يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتاميني "ج" و "هـ"، وهي عناصر تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما تعزز الشعور بالشبع وتساعد في التحكم بالوزن.
وأشار إلى أن فوائد الأفوكادو تمتد أيضًا إلى دعم صحة الدماغ وحماية الخلايا من التلف، مؤكدًا أهمية إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.
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