طريقة بسيطة للوقاية من مرض الكبد الدهني

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة طبية حديثة أن الاستخدام المنتظم لزيت السمك يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالشكل الحاد من مرض الكبد الدهني.



توصل القائمون على الدراسة إلى هذه النتيجة بعد تحليل البيانات الطبية لنحو 489 ألف شخص من المشاركين في البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، إذ تابعوا حالتهم الصحية على مدى 12 شهرًا.



ولاحظ الباحثون أن 5671 شخصًا منهم أصيبوا بالشكل الحاد من مرض الكبد الدهني، وأظهرت نتائج التحليل أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات زيت السمك، وهو المصدر الرئيسي لأحماض أوميغا-3 الدهنية، كانوا أقل عرضة بنسبة تقارب 7% للإصابة بتلف الكبد الحاد مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا هذه المكملات.



كما أظهر تحليل إضافي أن التأثير الوقائي لزيت السمك يعود جزئيًا إلى انخفاض الالتهاب وتحسين عملية التمثيل الغذائي، إذ يخفّض هذا المكمل مستوى بروتين C التفاعلي، وهو مؤشر على الالتهاب في الجسم، ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ويحسن وظائف الكلى أيضًا، ما يساهم في دعم صحة الكبد.



وأكد الباحثون أن النتائج تدعم استخدام مكملات أوميغا-3 كأداة محتملة للوقاية من مرض الكبد الدهني الحاد، لا سيما مع ارتفاع معدل انتشاره، مشددين على أن زيت السمك يُعد مكملًا داعمًا لنمط حياة صحي وليس علاجًا شاملًا.

