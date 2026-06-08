عادات يومية تدمّر الأسنان بصمت

الوكيل الإخباري- حذّر أطباء الأسنان من أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تسبب أضرارًا تدريجية للأسنان دون أن يلاحظها الأشخاص إلا بعد ظهور مشكلات يصعب علاجها، مثل تآكل المينا أو تشقق الأسنان أو زيادة الحساسية.

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وبحسب موقع "ميرور"، تشير تقارير صحية حديثة إلى أن كثيرًا من هذه السلوكيات تُمارس بشكل تلقائي ودون إدراك لعواقبها على المدى الطويل.



ومن بين أكثر العادات التي يلفت الخبراء الانتباه إليها قضم الأظافر، إذ يسبب ضغطًا متكررًا على الأسنان قد يؤدي إلى تشققات دقيقة وتآكل الطبقة الخارجية الواقية مع مرور الوقت، إضافة إلى مشكلات في الفك ومفاصل المضغ.



كما يشمل التحذير أيضًا مضغ الثلج، واستخدام الأسنان لفتح العبوات، والتنظيف العنيف بالفرشاة، وهي عادات تبدو غير ضارة لكنها تضعف الأسنان واللثة تدريجيًا.



وينصح الأطباء بالتخلي عنها واستبدالها بسلوكيات أكثر أمانًا، مع الفحص الدوري للأسنان واستخدام فرشاة ناعمة والخيط الطبي بانتظام.



ويؤكد الخبراء أن الوقاية أفضل من العلاج، لأن تآكل مينا الأسنان غالبًا ما يكون دائمًا، ما يجعل الانتباه للتفاصيل اليومية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الفم.