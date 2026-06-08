عادات يومية تدمّر الأسنان بصمت

ومن بين أكثر العادات التي يلفت الخبراء الانتباه إليها قضم الأظافر، إذ يسبب ضغطًا متكررًا على الأسنان قد يؤدي إلى تشققات دقيقة وتآكل الطبقة الخارجية الواقية مع مرور الوقت، إضافة إلى مشكلات في الفك ومفاصل المضغ.
كما يشمل التحذير أيضًا مضغ الثلج، واستخدام الأسنان لفتح العبوات، والتنظيف العنيف بالفرشاة، وهي عادات تبدو غير ضارة لكنها تضعف الأسنان واللثة تدريجيًا.
وينصح الأطباء بالتخلي عنها واستبدالها بسلوكيات أكثر أمانًا، مع الفحص الدوري للأسنان واستخدام فرشاة ناعمة والخيط الطبي بانتظام.
ويؤكد الخبراء أن الوقاية أفضل من العلاج، لأن تآكل مينا الأسنان غالبًا ما يكون دائمًا، ما يجعل الانتباه للتفاصيل اليومية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الفم.
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