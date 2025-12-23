الثلاثاء 2025-12-23 09:19 م

عادة يومية تهدد بسرطان المعدة

ب
أرشيفية
الثلاثاء، 23-12-2025 07:54 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة طبية عن عادة يومية عند بعض الناس، تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

أجريت الدراسة على أكثر من 328 ألف مشارك ضمن البنك الحيوي البريطاني، واستمرت 12 عاما، لمراقبة العادات الغذائية اليومية وتأثيرها على صحة المعدة.
وأظهرت النتائج أن شرب المشروبات الساخنة جدا، مثل الشاي والقهوة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

اضافة اعلان


وحلل الباحثون ليس فقط كمية المشروبات، بل أيضا درجة حرارتها المفضلة لدى المشاركين. وتبين أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من ثمانية أكواب يوميا من المشروبات الساخنة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 54% مقارنة بمن يفضلون المشروبات الدافئة أو يشربونها نادرا.

ووجد الباحثون أن التأثير كان أكثر وضوحا لدى أولئك الذين اعتادوا شرب المشروبات الساخنة جدا بانتظام، حيث زاد خطر الإصابة بأكثر من الضعف عند تجاوز استهلاك ثمانية أكواب يوميا، بغض النظر عن العمر أو نمط الحياة أو التدخين وعوامل أخرى.


ويعتقد الخبراء أن السبب وراء ذلك يعود إلى التهيج الحراري المزمن لغشاء المعدة، مما يعزز الالتهاب وتلف الأنسجة ويهيئ بيئة مناسبة لتطور الأورام الخبيثة. وتشير الدراسة إلى أن شرب المشروبات بدرجة حرارة معتدلة قد يكون خطوة بسيطة للحد من خطر الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء تنهي عقد "الأوتوبارك" وتعلن عدم تجديده

أخبار محلية الزرقاء تنهي عقد "الأوتوبارك" وتعلن عدم تجديده

مختصون يناقشون تطوير منظومة التبرع بالأعضاء

أخبار محلية مختصون يناقشون تطوير منظومة التبرع بالأعضاء

الكيان يتخذ قراراً دراماتيكياً بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الكيان يتخذ قراراً دراماتيكياً بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

منوعات الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

ب

طب وصحة فوائد مذهلة لاختيار دواء ضغط الدم المناسب منذ البداية

الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

أخبار محلية الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

ب

طب وصحة عادة يومية تهدد بسرطان المعدة

ل

أسواق ومال استقرار نسبي للإسترليني أمام الدولار وارتفاع طفيف مقابل اليورو



 






الأكثر مشاهدة