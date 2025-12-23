عادة يومية تهدد بسرطان المعدة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة طبية عن عادة يومية عند بعض الناس، تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.



أجريت الدراسة على أكثر من 328 ألف مشارك ضمن البنك الحيوي البريطاني، واستمرت 12 عاما، لمراقبة العادات الغذائية اليومية وتأثيرها على صحة المعدة.

وأظهرت النتائج أن شرب المشروبات الساخنة جدا، مثل الشاي والقهوة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وحلل الباحثون ليس فقط كمية المشروبات، بل أيضا درجة حرارتها المفضلة لدى المشاركين. وتبين أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من ثمانية أكواب يوميا من المشروبات الساخنة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 54% مقارنة بمن يفضلون المشروبات الدافئة أو يشربونها نادرا.



ووجد الباحثون أن التأثير كان أكثر وضوحا لدى أولئك الذين اعتادوا شرب المشروبات الساخنة جدا بانتظام، حيث زاد خطر الإصابة بأكثر من الضعف عند تجاوز استهلاك ثمانية أكواب يوميا، بغض النظر عن العمر أو نمط الحياة أو التدخين وعوامل أخرى.



ويعتقد الخبراء أن السبب وراء ذلك يعود إلى التهيج الحراري المزمن لغشاء المعدة، مما يعزز الالتهاب وتلف الأنسجة ويهيئ بيئة مناسبة لتطور الأورام الخبيثة. وتشير الدراسة إلى أن شرب المشروبات بدرجة حرارة معتدلة قد يكون خطوة بسيطة للحد من خطر الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي.