عشبة صينية قد تفتح باباً جديداً لعلاجات الصلع

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الوكيل الإخباري- كشفت مراجعة علمية حديثة أن جذراً نباتياً يُستخدم في الطب الصيني التقليدي منذ قرون قد يساعد في مكافحة تساقط الشعر وتحفيز نموه، ما قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة. اضافة اعلان





وركزت الدراسة على نبات "Polygonum multiflorum" المعروف باسم "فو تي" (Fo Ti)، حيث أظهرت الأبحاث أنه يحتوي على مركبات مثل إيمودين وفيسيون وTSG، التي قد تساهم في تحسين صحة الشعر، وتنشيط بصيلات الشعر، وتعزيز نموه.



وأشار الباحثون إلى أن تأثير النبات قد يرتبط بتحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس وتأخير تدهور البصيلات، إلا أنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية قبل اعتماده علاجاً بديلاً.



وحذّرت الدراسة من احتمال حدوث مشكلات في الكبد لدى بعض المستخدمين، داعيةً إلى استخدامه بحذر وتحت معايير طبية دقيقة.





