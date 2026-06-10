علاج يتجاوز خسارة الوزن

ويُعد انقطاع النفس أثناء النوم اضطرابًا يحدث نتيجة انسداد مجرى الهواء العلوي أثناء النوم، ما يؤدي إلى توقف التنفس، وتشمل أعراضه الشخير والتعب المزمن، ويزداد شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
ويعمل عقار «Zepbound» الذي تنتجه شركة «Eli Lilly» عبر المكوّن النشط تيرزيباتيد، على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يساهم في خفض الوزن وتحسين أعراض المرض.
ويأتي ذلك في ظل طلب متزايد على أدوية إنقاص الوزن، وسط تحديات في الإمدادات، رغم تأكيدات حديثة بانتهاء نقص الدواء في الأسواق.
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