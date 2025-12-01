الإثنين 2025-12-01 02:18 م

علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد

تعبيرية
الإثنين، 01-12-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-   سلطت الدكتورة بهافيني شاه، طبيبة عامة في موقع لويدز فارماسي، الضوء على بعض علامات السكري من النوع 2 الأقل شيوعًا والتي يجب الانتباه إليها، خاصة خلال أشهر الشتاء حيث يزداد تناول الطعام.

البقع الداكنة على الجلد: ظهور بقع داكنة حول الرقبة أو الفخذ أو الإبطين، والمعروفة باسم الشواك الأسود. ورغم أنها قد تكون غير ضارة، يُنصح باستشارة الطبيب لفحص أي تغيرات جلدية.
التهابات الجلد والفطريات المتكررة: ارتفاع مستويات السكر يضعف جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لالتهابات الجلد وعدوى الفطريات، وهي علامة محتملة على السكري لدى الرجال والنساء.
بطء التئام الجروح: يؤدي ارتفاع السكر إلى تلف الأعصاب وإضعاف الدورة الدموية، مما يبطئ وصول الأكسجين والمغذيات إلى الجروح، ويزيد خطر الإصابة بقروح مزمنة.

 

