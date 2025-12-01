علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد

الوكيل الإخباري- سلطت الدكتورة بهافيني شاه، طبيبة عامة في موقع لويدز فارماسي، الضوء على بعض علامات السكري من النوع 2 الأقل شيوعًا والتي يجب الانتباه إليها، خاصة خلال أشهر الشتاء حيث يزداد تناول الطعام.

البقع الداكنة على الجلد: ظهور بقع داكنة حول الرقبة أو الفخذ أو الإبطين، والمعروفة باسم الشواك الأسود. ورغم أنها قد تكون غير ضارة، يُنصح باستشارة الطبيب لفحص أي تغيرات جلدية.

التهابات الجلد والفطريات المتكررة: ارتفاع مستويات السكر يضعف جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لالتهابات الجلد وعدوى الفطريات، وهي علامة محتملة على السكري لدى الرجال والنساء.

بطء التئام الجروح: يؤدي ارتفاع السكر إلى تلف الأعصاب وإضعاف الدورة الدموية، مما يبطئ وصول الأكسجين والمغذيات إلى الجروح، ويزيد خطر الإصابة بقروح مزمنة.