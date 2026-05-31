الأحد 2026-05-31 02:50 م

"غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟

عن "غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟
تعبيرية
 
الأحد، 31-05-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   سلّط تقرير لموقع "ساينس أليرت" الضوء على بحث علمي حديث يشير إلى أن غلي مياه الشرب ثم تصفيتها قد يساعد بشكل ملحوظ في تقليل الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، عبر وسيلة بسيطة يمكن تطبيقها باستخدام أدوات منزلية متوفرة.اضافة اعلان


وأوضح التقرير أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تتسلل إلى جسم الإنسان بكميات متزايدة، خصوصاً من خلال الطعام والشراب، ما دفع الباحثين إلى البحث عن طرق عملية للحد من التعرض لها.

وفي عام 2024، توصل علماء في الصين إلى طريقة بسيطة لإزالة جزء كبير من هذه الجزيئات من المياه، إذ أجرى فريق البحث تجارب على مياه عذبة ومياه جارية غنية بالمعادن، بعد إضافة جسيمات نانوية وميكروبلاستيكية إليها، ثم غليها وتصفيتها من الرواسب.

وأظهرت النتائج أن عمليتي الغلي والتصفية تسهمان بشكل كبير في خفض كمية الملوثات البلاستيكية الموجودة في المياه، ما قد يقلل من الكميات التي يستهلكها الإنسان عبر الشرب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

ل

خاص بالوكيل ترجيح رفع أسعار المحروقات في الأردن اليوم بين 6 و9 قروش للبنزين والديزل

ل

عربي ودولي السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

أخبار محلية طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

تعبيرية

المرأة والجمال التيشيرت الواسع لإطلالات صيفية عصرية في 2026

ل

أخبار محلية فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

عربي ودولي نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 