"غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟

الوكيل الإخباري- سلّط تقرير لموقع "ساينس أليرت" الضوء على بحث علمي حديث يشير إلى أن غلي مياه الشرب ثم تصفيتها قد يساعد بشكل ملحوظ في تقليل الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، عبر وسيلة بسيطة يمكن تطبيقها باستخدام أدوات منزلية متوفرة.





وأوضح التقرير أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تتسلل إلى جسم الإنسان بكميات متزايدة، خصوصاً من خلال الطعام والشراب، ما دفع الباحثين إلى البحث عن طرق عملية للحد من التعرض لها.



وفي عام 2024، توصل علماء في الصين إلى طريقة بسيطة لإزالة جزء كبير من هذه الجزيئات من المياه، إذ أجرى فريق البحث تجارب على مياه عذبة ومياه جارية غنية بالمعادن، بعد إضافة جسيمات نانوية وميكروبلاستيكية إليها، ثم غليها وتصفيتها من الرواسب.



وأظهرت النتائج أن عمليتي الغلي والتصفية تسهمان بشكل كبير في خفض كمية الملوثات البلاستيكية الموجودة في المياه، ما قد يقلل من الكميات التي يستهلكها الإنسان عبر الشرب.





