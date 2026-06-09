فاكهة شائعة تخفي فائدة صحية كبيرة

وأظهرت الدراسة أن تناول مكملات الحديد مع عصير الجوافة يعزز امتصاص الحديد ويرفع مستويات الهيموغلوبين في الدم بصورة أفضل من تناول المكملات وحدها.
ويعزو الباحثون هذه الفائدة إلى احتواء الجوافة على كميات مرتفعة من فيتامين C، إضافة إلى فيتامين A وحمض الفوليك، ما يجعلها خيارًا غذائيًا داعمًا للوقاية من فقر الدم وتحسين الصحة العامة.
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