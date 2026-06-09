فاكهة شائعة تخفي فائدة صحية كبيرة

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة علمية إلى أن شرب عصير الجوافة بانتظام قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بفقر الدم، خاصة لدى النساء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

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وأظهرت الدراسة أن تناول مكملات الحديد مع عصير الجوافة يعزز امتصاص الحديد ويرفع مستويات الهيموغلوبين في الدم بصورة أفضل من تناول المكملات وحدها.