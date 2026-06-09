الثلاثاء 2026-06-09 03:03 م

فاكهة شائعة تخفي فائدة صحية كبيرة

سفبقص
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 01:29 م

الوكيل الإخباري-   توصلت دراسة علمية إلى أن شرب عصير الجوافة بانتظام قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بفقر الدم، خاصة لدى النساء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

اضافة اعلان


وأظهرت الدراسة أن تناول مكملات الحديد مع عصير الجوافة يعزز امتصاص الحديد ويرفع مستويات الهيموغلوبين في الدم بصورة أفضل من تناول المكملات وحدها.


ويعزو الباحثون هذه الفائدة إلى احتواء الجوافة على كميات مرتفعة من فيتامين C، إضافة إلى فيتامين A وحمض الفوليك، ما يجعلها خيارًا غذائيًا داعمًا للوقاية من فقر الدم وتحسين الصحة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

عربي ودولي باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

خلال لقائه وفدا من أبناء قضاء العارضة

أخبار محلية العيسوي: عيد الجلوس الملكي يجسد مسيرة بناءٍ لا تعرف التراجع ورسالة وفاء للأردن وأهله

جيلي EX2

أخبار الشركات جيلي EX2 تتصدر فئتها في الأردن وتواصل ترسيخ مكانتها في سوق السيارات الكهربائية

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

أخبار محلية “الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

فغفغ

تكنولوجيا سرّ التغيير القادم في أكبر بطولة بالعالم - صورة

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس

عربي ودولي فانس : مصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل

قصبصثق

منوعات أمريكا.. ضيف مفاجئ في لحظة زفاف هادئة - صور

الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع

أخبار محلية الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع



 
 






الأكثر مشاهدة

 