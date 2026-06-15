فوائد التفاح للأوعية الدموية والأمعاء

وأظهرت النتائج أن التفاح يُحسّن التحكم في مستوى السكر في الدم، ويزيد من نشاط مضادات الأكسدة، ويحافظ على وظيفة البطانة الوعائية الطبيعية (الطبقة الداخلية للأوعية الدموية المسؤولة عن مرونتها ووظيفتها)، علاوة على ذلك، لوحظت علامات تحسن في تكوين بكتيريا الأمعاء مع الاستهلاك طويل الأمد لهذه الفاكهة.
ويؤكد العديد من خبراء الصحة على أن التفاح يعتبر مصدرا مهما للألياف الطبيعية التي تحسن عملية الهضم وتحمي من سرطان الأمعاء، فضلا عن احتوائه على فيتامين C والعديد من الفيتامينات والعناصر الضرورية لدعم المناعة.
-
أخبار متعلقة
-
طنين الأذن قد يكون إنذارا مبكرا لفقدان حاسة السمع.. والأطباء يحذرون من إهماله
-
عن مكملات الكركم والمغنيسيوم.. معلومات عن فوائد صحية يجب معرفتها
-
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الدونات؟
-
صوت لا يسمعه سواك.. قد يكون تحذيراً من مشكلة أكبر
-
رغم خلوها من السكر.. أضرار غير متوقعة للمشروبات الغازية الدايت
-
مكسرات صغيرة تخفي أسراراً صحية كبيرة.. تعرف إليها
-
5 عادات ترفع ضغط الدم.. ما هي؟
-
لمحبي الثوم.. معلومات تهمكم جداً