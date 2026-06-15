فوائد التفاح للأوعية الدموية والأمعاء

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة نشرتها مجلة Food & Function أن تناول التفاح بانتظام قد يؤثر إيجابا على صحة الدم والأوعية الدموية، وتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

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وراجع الباحثون نتائج 23 دراسة تتعلق بالتفاح الطازج والمنتجات المصنعة منه وفوائدها على الصحة، إ ركزت الدراسات قصير الأمد في أغلب الأحيان على مستويات الغلوكوز بعد الوجبات، وعلى دفاعات الجسم المرتبطة بمضادات الأكسدة الموجودة في التفاح، أما الدراسات طويلة الأجل، فقد فحصت تأثير التفاح على مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية، والالتهابات، والإجهاد التأكسدي، وتكوين بكتيريا الأمعاء.



وأظهرت النتائج أن التفاح يُحسّن التحكم في مستوى السكر في الدم، ويزيد من نشاط مضادات الأكسدة، ويحافظ على وظيفة البطانة الوعائية الطبيعية (الطبقة الداخلية للأوعية الدموية المسؤولة عن مرونتها ووظيفتها)، علاوة على ذلك، لوحظت علامات تحسن في تكوين بكتيريا الأمعاء مع الاستهلاك طويل الأمد لهذه الفاكهة.