فوائد سم نحل العسل

ووفقا لهم، يحسن سم نحل العسل عمل القلب ويخفض مستوى السكر في الدم ويحسن عملية التمثيل الغذائي ويجدد شبابية الجسم، حتى أنه يوصف في حالات تكرر الصداع وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
ويؤثر سم نحل العسل على الجهاز العصبي ويحسن تدفق الدم إلى الدماغ انتقال النبضات العصبية. لذلك فهو يحسن المزاج والذاكرة والشهية والنوم. وبالإضافة إلى ذلك يستخدم في مستحضرات التجميل لأنه يحفز إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد.
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