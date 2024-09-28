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فوائد سم نحل العسل

خلية نحل
خلية نحل
السبت، 28-09-2024 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   سم نحل العسل أو الأبيتوكسين هو سائل مر كثيف عديم اللون وله رائحة العسل، يحتوي على البروتينات التي قد تسبب التهابا موضعيا، مشابها لسم لسعة قراص البحر.

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ويشير الخبراء أن لسم نحل العسل تأثير شامل في جسم الإنسان، حيث يساعد على حل العديد من المشكلات الصحية بما فيها التجميلية.

ووفقا لهم، يحسن سم نحل العسل عمل القلب ويخفض مستوى السكر في الدم ويحسن عملية التمثيل الغذائي ويجدد شبابية الجسم، حتى أنه يوصف في حالات تكرر الصداع وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

ويؤثر سم نحل العسل على الجهاز العصبي ويحسن تدفق الدم إلى الدماغ انتقال النبضات العصبية. لذلك فهو يحسن المزاج والذاكرة والشهية والنوم. وبالإضافة إلى ذلك يستخدم في مستحضرات التجميل لأنه يحفز إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد.

 

روسيا اليوم

 
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