فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية حديثة أن الاستهلاك المنتظم والمعتدل للشوكولاتة الداكنة يحسّن صحة القلب والشرايين، ويعالج بعض المشكلات الأيضية المرتبطة بمرض الكبد الدهني.



وأشار القائمون على الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية واختلال وظائف الكبد الأيضية لديها آليات تطورية مشتركة مثل الالتهابات المزمنة، والإجهاد التأكسدي، واضطرابات استقلاب الدهون والكربوهيدرات، وبينت نتائج دراستهم أن الفلافونولات مثل (الإبيكاتشين والكاتشينات) الموجودة في الكاكاو، قادرة على التأثير إيجابا على هذه العمليات الحيوية، فهي تعزز التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، وتحسن وظيفة البطانة الغشائية للأوعية الدموية، وتقلل الإجهاد التأكسدي والنشاط الالتهابي في الجسم.