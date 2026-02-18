فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة

ونوه الباحثون إلى أن دراستهم ركزت تحديدا على الشوكولاتة الداكنة، الغنية بالكاكاو والفلافانولات، ورغم النتائج التي حصلوا عليها فإن الأدلة على أن أنها تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو تفاقم أمراض الكبد غير كافية حاليا، لكن يمكن اعتبار الشوكولاتة الداكنة إضافة محتملة لنظام غذائي متوازن.
