قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض

وأوضحت أن فرك الجزء الداخلي من القشرة على موضع اللسعة أو استخدام معجون من القشر المهروس مع الجلسرين، يساعد في تهدئة الأعراض بسرعة.
كما أشارت إلى فوائد أخرى لقشور الموز، مثل تبييض الأسنان وترطيب البشرة وتهدئة حب الشباب، بفضل غناها بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.
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