قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض

الوكيل الإخباري- كشفت طبيبة هندية عن فوائد غير متوقعة لقشور الموز في تخفيف الحكة والتورم الناتج عن لدغات البعوض، خاصة خلال موسم الأمطار، بفضل احتوائها على مركبات مضادة للالتهاب مثل البوليسكاريدات ومضادات الأكسدة.



وأوضحت أن فرك الجزء الداخلي من القشرة على موضع اللسعة أو استخدام معجون من القشر المهروس مع الجلسرين، يساعد في تهدئة الأعراض بسرعة.



كما أشارت إلى فوائد أخرى لقشور الموز، مثل تبييض الأسنان وترطيب البشرة وتهدئة حب الشباب، بفضل غناها بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.



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