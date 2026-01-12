الإثنين 2026-01-12 03:05 م

قوة "خفية" في الشعر الأحمر تحمي خلايا الجسم

ب
تعبيرية
 
الإثنين، 12-01-2026 01:26 م

الوكيل الإخباري-   كشف باحثون في المتحف الوطني الإسباني للعلوم الطبيعية عن قدرة خفية لصبغة الشعر الأحمر المعروفة بالفيوميلانين، إذ تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن تراكم مركب السيستين.

اضافة اعلان


وتُنتج الفيوميلانين، المسؤولة عن اللون الأحمر المميز للشعر، باستخدام حمض أميني يُسمى السيستين، إلا أن تراكمه بكميات كبيرة قد يسبب ضررًا تأكسديًا للخلايا. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص ذوي طفرات جينية للشعر الأحمر يمتلكون خلايا تستطيع تحويل السيستين الزائد إلى صبغة مفيدة بدلًا من أن تكون ضارة.


واعتمد الباحثون في تجاربهم على طيور الزيبرا فينش، وبيّنت النتائج أن الذكور التي لم تنتج الفيوميلانين أصيبت بتلف خلوي أكبر عند تزويدها بالسيستين الإضافي، مقارنة بالذكور القادرين على إنتاج الصبغة. أما الإناث، التي لا تنتج الفيوميلانين طبيعيًا، فشهدت تأثيرًا أقل على الخلايا عند التعرض للسيستين الزائد.


وأشار الباحثون إلى أن الفيوميلانين قد يساعد الخلايا على الحفاظ على توازن السيستين الزائد، مؤكّدين أن هذه النتائج تمثل أول دليل تجريبي على الدور الفسيولوجي للصبغة، مع تعزيز فهمنا لمخاطر سرطان الجلد وتطور ألوان الحيوانات.

 

 ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

أخبار محلية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

ع

فيديو منوع مقطع متداول بتقنية الفاصل الزمني: رحلة الكعبة المشرفة من عام 1400 إلى 2026

راغب علامه يغني للعشاق في عمان بعيد الحب والتذكرة تصل الى 350 ديناراً

أخبار محلية راغب علامه يغني للعشاق في عمان بعيد الحب والتذكرة تصل الى 350 ديناراً

قب

تكنولوجيا غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة

45

تكنولوجيا غوغل تحذف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف معلومات صحية مضللة

توضيح هام للغاية من هيئة تنظيم الطاقة حول الفاقد الكهربائي

أخبار محلية توضيح هام للغاية من هيئة تنظيم الطاقة حول الفاقد الكهربائي

ت

أخبار محلية وزير السياحة: الروح بدأت تعود للقطاع بعد معاناته خلال العامين الماضيين

مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك



 






الأكثر مشاهدة