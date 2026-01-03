السبت 2026-01-03 05:21 م

كيفية حماية الآباء والأمهات من الخرف

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة أن تربية البنات قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى الآباء في سن متقدمة، مع تحسن ملحوظ في الذاكرة والقدرات الذهنية مقارنة بمن لديهم أبناء ذكور فقط.

ووفقاً لنتائج الدراسة، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل، يتمتع الآباء المسنون الذين لديهم بنات بوظائف إدراكية أفضل، ويُرجع الباحثون ذلك إلى الدعم العاطفي والاجتماعي الأكبر الذي تقدمه البنات، ما يحد من العزلة الاجتماعية المرتبطة بزيادة خطر الخرف.


واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هوهاي الصينية، على تحليل بيانات مئات كبار السن، وأظهرت أن الآباء الذين ربّوا بنات سجلوا درجات أعلى في اختبارات صحة الدماغ، مع تسجيل أكبر فائدة لدى من لديهم ابنة واحدة. كما أشار الباحثون إلى أن هذا التأثير يبدو أوضح لدى الأمهات المسنات.


وفي سياق متصل، أعرب باحثون عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى علاجات تُبطئ أو توقف تطور الخرف خلال السنوات المقبلة، مع طموحات مستقبلية بالوقاية الكاملة من المرض.

 

