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كيف تقلل خطر الإصابة بالخرف؟

rus
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر أخصائي طب الشيخوخة الروسي، الدكتور أندريه إلنيتسكي، من أن تراكم الدهون الحشوية، وضعف البصر، وقلة التواجد في الطبيعة، قد تسرّع من التدهور المعرفي وتزيد خطر الإصابة بالخرف.

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وأوضح أن الوقاية من الخرف يجب أن تبدأ في سن مبكرة عبر اتباع نمط حياة صحي، يشمل النشاط البدني المنتظم والتفاعل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ممارسة الرياضة مع الآخرين توفر حماية أكبر للدماغ مقارنةً بالنشاط الفردي.


كما أوصى بمراقبة مؤشرات الصحة، مثل ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، ومؤشر كتلة الجسم، ومعالجة أي اضطرابات بشكل مبكر.


وأكد أهمية العيش في المناطق الخضراء قدر الإمكان، وخفض الوزن بنسبة 3 إلى 5% للتقليل من الدهون الحشوية الضارة، إضافة إلى إجراء فحوصات دورية للنظر والسمع وضغط الدم والحالة المزاجية، لما لها من دور في اكتشاف المشكلات الصحية مبكراً والحد من التدهور المعرفي.

 

 

 
 


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