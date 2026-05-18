الإثنين 2026-05-18 02:43 م

كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟

كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟
تعبيرية
 
الإثنين، 18-05-2026 01:02 م
الوكيل الإخباري-  أفاد الدكتور ألكسندر كاليوجين، أخصائي علم وظائف الأعضاء، أن عدم انتظام النظام الغذائي ونمط النوم، إضافة إلى مشكلات الجهاز العصبي، قد يؤدي إلى الإرهاق المزمن.اضافة اعلان


وأوضح أن الإرهاق المزمن هو حالة يشعر فيها الشخص بالتعب المستمر، وليس مجرد كسل أو مزاج سيئ، بل إشارة إلى وجود خلل بين الجهد المبذول والراحة. وغالبا ما يرتبط بحرمان النوم، والإجهاد الطويل، وقلة النشاط البدني، وسوء التغذية، ونقص الحديد وفيتامين D، وأمراض الغدة الدرقية، وآثار العدوى، إضافة إلى القلق والاكتئاب.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى للعلاج تبدأ بإعادة تنظيم الروتين اليومي، مثل النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، وتجنب الشاشات والأضواء القوية قبل النوم بساعة.

كما نصح بممارسة النشاط البدني المعتدل، مثل المشي لمدة 30 إلى 40 دقيقة يوميا، مع تجنب التمارين الشاقة في البداية، مؤكدا أن الاعتدال أكثر فائدة من المبالغة.

وأضاف أن تحسين النظام الغذائي ضروري، من خلال تناول الطعام بانتظام، والحصول على كمية كافية من البروتين والخضروات والماء، وتقليل الكافيين .

وحذر من أنه إذا استمر التعب لأكثر من 2–3 أسابيع أو ترافق مع أعراض مثل ضيق التنفس أو خفقان القلب أو فقدان الوزن أو الحمى، فيجب مراجعة الطبيب لتشخيص السبب بدقة بدلا من الاعتماد على المنبهات أو المكملات فقط.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إيران تتلقى ضمانات دولية وتؤكد حضورها في المونديال

عربي ودولي إيران تتلقى ضمانات دولية وتؤكد حضورها في المونديال

ب

خاص بالوكيل هيئة الإعلام تبدأ بتطبيق "نظام المؤثرين" اعتباراً من الأحد القادم وتوضح الصفحات المطلوب ترخيصها

إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي

أخبار الشركات أكثر من 2.5 مليون مشاهدة لمحتوى الحملة

ل

شؤون برلمانية القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026

الجامعة الأردنية تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة بمشاركة واسعة

أخبار محلية الجامعة الأردنية تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة بمشاركة واسعة

سلالة نادرة بلا لقاح تضرب بقوة.. ماذا تعرف عن إيبولا؟

طب وصحة سلالة نادرة بلا لقاح تضرب بقوة.. ماذا تعرف عن إيبولا؟

5غ

فيديو منوع خالد جاسم عن الشعب الأردني : حقيقة و بتجربة شخصية الكرم و الجود و الإستقبال و الترحيب الذي وجدته في أهل الأردن صراحةً كان لي الشرف الكبير أنني بينهم اليوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 