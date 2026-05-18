كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور ألكسندر كاليوجين، أخصائي علم وظائف الأعضاء، أن عدم انتظام النظام الغذائي ونمط النوم، إضافة إلى مشكلات الجهاز العصبي، قد يؤدي إلى الإرهاق المزمن.





وأوضح أن الإرهاق المزمن هو حالة يشعر فيها الشخص بالتعب المستمر، وليس مجرد كسل أو مزاج سيئ، بل إشارة إلى وجود خلل بين الجهد المبذول والراحة. وغالبا ما يرتبط بحرمان النوم، والإجهاد الطويل، وقلة النشاط البدني، وسوء التغذية، ونقص الحديد وفيتامين D، وأمراض الغدة الدرقية، وآثار العدوى، إضافة إلى القلق والاكتئاب.



وأشار إلى أن الخطوة الأولى للعلاج تبدأ بإعادة تنظيم الروتين اليومي، مثل النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، وتجنب الشاشات والأضواء القوية قبل النوم بساعة.



كما نصح بممارسة النشاط البدني المعتدل، مثل المشي لمدة 30 إلى 40 دقيقة يوميا، مع تجنب التمارين الشاقة في البداية، مؤكدا أن الاعتدال أكثر فائدة من المبالغة.



وأضاف أن تحسين النظام الغذائي ضروري، من خلال تناول الطعام بانتظام، والحصول على كمية كافية من البروتين والخضروات والماء، وتقليل الكافيين .



وحذر من أنه إذا استمر التعب لأكثر من 2–3 أسابيع أو ترافق مع أعراض مثل ضيق التنفس أو خفقان القلب أو فقدان الوزن أو الحمى، فيجب مراجعة الطبيب لتشخيص السبب بدقة بدلا من الاعتماد على المنبهات أو المكملات فقط.





