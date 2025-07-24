كيف نحمي الأطفال من موجات الحرّ الشديدة؟

الوكيل الإخباري- تشهد عدة دول حول العالم موجات حرّ شديدة تؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال، نظرًا لحساسية أجسامهم وضعف مناعتهم مقارنة بالبالغين. وتكمن خطورة هذه الموجات في قدرتها على التسبب بمضاعفات صحية قد تكون خطيرة إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

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وفي هذا السياق، يوصي خبراء الصحة والبيئة باتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لحماية الأطفال من تأثيرات الطقس الحار، أبرزها:

1. تجنب الخروج في أوقات الذروة

يُفضل الحد من التعرّض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون الشمس في أقوى حالاتها. وإن كان الخروج ضروريًا، يجب التواجد في أماكن مظللة أو مكيفة.



2. الملابس المناسبة

ينصح بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن، بالإضافة إلى قبعة واسعة لحماية الرأس ونظارات شمسية لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية.



3. الترطيب المستمر

من المهم أن يشرب الأطفال كميات كافية من الماء بانتظام حتى لو لم يشعروا بالعطش، لتفادي الجفاف. كما يمكن تقديم عصائر الفواكه الطبيعية وخاصة التي تحتوي على الليمون لتعويض السوائل والأملاح.



4. البقاء في أماكن باردة

يُنصح بتوفير بيئة باردة للأطفال سواء عبر استخدام المكيفات أو المراوح والحرص على التهوية الجيدة داخل المنازل، خصوصًا خلال ساعات الحر الشديد.



5. الوقاية من ضربة الشمس

في حال ظهور أعراض مثل الدوار، الغثيان، الصداع أو القيء، يجب نقل الطفل فورًا إلى مكان بارد، وتقديم الماء البارد، واستخدام كمادات باردة على الرأس والرقبة.



6. واقي الشمس

يُوصى باستخدام واقي شمسي بعامل حماية SPF 30 أو أكثر على الجلد المكشوف لحماية بشرتهم من الأشعة الضارة.



باتباع هذه الإرشادات، يمكن تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحرّ وحماية الأطفال من مضاعفات محتملة خلال فصل الصيف.