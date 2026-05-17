لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن النوم لفترات طويلة أو قصيرة قد يكون مؤشراً على تسارع الشيخوخة البيولوجية، في ظل تزايد مشكلات النوم لدى كثير من الأشخاص.





وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات أو أكثر من 8 ساعات يومياً تظهر لديهم علامات شيخوخة أسرع مقارنة بغيرهم.



وأظهرت النتائج أن المدة المثالية للنوم تتراوح بين 6.4 و7.8 ساعات ليلاً، إذ سجل أصحابها مؤشرات أقل للشيخوخة البيولوجية.



وأوضح الباحث الرئيسي جونهاو وين أن النوم وحده لا يحدد سرعة الشيخوخة، لكن قلة النوم أو الإفراط فيه قد يكونان مؤشراً على تراجع الحالة الصحية العامة.





