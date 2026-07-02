لماذا لا يشبع مريض السكري؟

فعند ارتفاع سكر الدم، لا يستطيع الجلوكوز الدخول إلى الخلايا بسبب نقص الأنسولين أو مقاومة الجسم له، مما يؤدي إلى شعور مستمر بالجوع رغم تناول الطعام.
وفي بعض الحالات، قد يكون الجوع المستمر مرتبطًا بمضاعفات مثل الحماض الكيتوني السكري، أو أمراض أخرى مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، والتي تؤثر على الشهية والوزن.
ويُعد فرط الأكل شائعًا لدى مرضى السكري من النوع الأول والثاني وسكري الحمل، ويمكن السيطرة عليه عبر تنظيم مستوى السكر في الدم، واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والبروتين، وممارسة الرياضة، وتحسين عادات النوم.
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