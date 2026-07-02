لماذا لا يشبع مريض السكري؟

الوكيل الإخباري- يشعر مرضى السكري بالجوع بشكل مستمر حتى بعد تناول الطعام، ويعود ذلك غالبًا إلى اضطرابات في مستويات الأنسولين وسكر الدم.



فعند ارتفاع سكر الدم، لا يستطيع الجلوكوز الدخول إلى الخلايا بسبب نقص الأنسولين أو مقاومة الجسم له، مما يؤدي إلى شعور مستمر بالجوع رغم تناول الطعام.

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