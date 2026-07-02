الخميس 2026-07-02 03:24 م

لماذا لا يشبع مريض السكري؟

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تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-   يشعر مرضى السكري بالجوع بشكل مستمر حتى بعد تناول الطعام، ويعود ذلك غالبًا إلى اضطرابات في مستويات الأنسولين وسكر الدم.

فعند ارتفاع سكر الدم، لا يستطيع الجلوكوز الدخول إلى الخلايا بسبب نقص الأنسولين أو مقاومة الجسم له، مما يؤدي إلى شعور مستمر بالجوع رغم تناول الطعام.

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كما قد يحدث الجوع أيضًا عند انخفاض سكر الدم نتيجة زيادة الأنسولين أو جرعات أدوية السكري، ما يسبب تراجع الطاقة وزيادة الرغبة في الأكل.

وفي بعض الحالات، قد يكون الجوع المستمر مرتبطًا بمضاعفات مثل الحماض الكيتوني السكري، أو أمراض أخرى مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، والتي تؤثر على الشهية والوزن.

ويُعد فرط الأكل شائعًا لدى مرضى السكري من النوع الأول والثاني وسكري الحمل، ويمكن السيطرة عليه عبر تنظيم مستوى السكر في الدم، واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والبروتين، وممارسة الرياضة، وتحسين عادات النوم.

 
 


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