لمحبي الثوم.. معلومات تهمكم جداً

ويؤكد خبراء التغذية أن أفضل طريقة للاستفادة من الثوم هي تناوله نيئاً بعد فرمه أو هرسه وتركه لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ما يساعد على تكوين مركب "الأليسين" المسؤول عن جزء كبير من فوائده الصحية.
في المقابل، قد يؤدي الطهي لفترات طويلة أو على درجات حرارة مرتفعة إلى تقليل كمية هذا المركب وبعض العناصر الغذائية.
وتشير الدراسات إلى أن تناول فص واحد إلى فصين صغيرين يومياً يُعد آمناً لمعظم البالغين الأصحاء، فيما قد يسبب الثوم النيء لبعض الأشخاص أعراضاً مزعجة مثل حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.
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