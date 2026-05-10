الأحد 2026-05-10 02:32 م

لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها

يقبل كثيرون على تناول الشاي المثلج خلال فصل الصيف، لكن الأمر الذي يجب الانتباه إليه هو كيفية تحضيره وكمية السكر المضاف إليه. وتشير تقارير طبية إلى أن الشاي المثلج غير المُحلّى يحتوي على مضادات أكسدة م
شاي مثلج
 
الأحد، 10-05-2026 01:48 م

الوكيل الإخباري-   يقبل كثيرون على تناول الشاي المثلج خلال فصل الصيف، لكن الأمر الذي يجب الانتباه إليه هو كيفية تحضيره وكمية السكر المضاف إليه.

اضافة اعلان


وتشير تقارير طبية إلى أن الشاي المثلج غير المُحلّى يحتوي على مضادات أكسدة مثل "الفلافونويد" و"البوليفينول"، وهي مركبات قد تساعد في حماية الخلايا وتعزيز صحة القلب وتحسين التركيز والترطيب، خاصة عند تناوله باعتدال. كذلك، فإن احتواء هذا الشاي على الكافيين والثيانين قد يمنح شعورًا باليقظة من دون التوتر الذي قد تسببه بعض المشروبات المنبهة الأخرى.


في المقابل، يحذر خبراء الصحة من الإفراط في تناول الشاي المثلج الجاهز أو المُحلّى بكميات كبيرة من السكر، لأن ذلك قد يرفع خطر زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، فضلًا عن تأثيراته السلبية على الأسنان. كما أن الاستهلاك المفرط للكافيين قد يؤدي إلى الأرق والجفاف، بينما قد يساهم ارتفاع نسبة "الأوكسالات" في بعض أنواع الشاي بزيادة خطر تكوّن حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.


ويؤكد مختصون أن الخيار الأكثر صحة يتمثل في إعداد الشاي المثلج منزليًا مع تقليل السكر أو الاستعاضة عنه ببدائل أخف، مع الحرص على عدم الإفراط في تناوله يوميًا، خصوصًا لمن يعانون من السكري أو مشاكل الكلى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

أخبار محلية الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

تعبيرية

المرأة والجمال حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

شؤون برلمانية "الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

تعبيرية

المرأة والجمال نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

ا

أخبار محلية الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان

ل

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تؤكد أهمية التوسع بالعفو العام ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

عربي ودولي الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات



 
 






الأكثر مشاهدة

 