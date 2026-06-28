ليست الشيا فقط.. 3 بذور تعزز صحة الأمعاء - صور

وأوضحت أن بذور الكتان تساعد على تحسين الهضم بفضل غناها بالألياف ومركبات الليغنان المضادة للالتهابات، بينما تتميز بذور الريحان بقدرتها العالية على امتصاص الماء وتعزيز الشعور بالشبع، إضافة إلى كونها ألطف على الجهاز الهضمي.
وأضافت أن قشور السيليوم (الإسبغول) تُعد من أغنى مصادر الألياف القابلة للذوبان، وتُستخدم لدعم صحة الأمعاء والمساعدة في تنظيم حركة الأمعاء، مؤكدة أن تنويع مصادر الألياف أفضل من الاعتماد على مكون واحد.
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