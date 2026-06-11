ليس السكر فقط.. سبب مفاجئ لتسوس الأسنان

واعتمدت الدراسة على تحليل عينات من سوائل الفم لدى 219 مريضاً يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
وأكد الباحثون أن هذا الأثر الجانبي يمكن الحد منه دون التوقف عن العلاج، من خلال المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان واستخدام مرطبات الفم والعلاجات المقوية لمينا الأسنان.
كما حذر خبراء الصحة من أن بعض أدوية القلب ومدرات البول قد تؤثر في الكلى والكبد، لذلك يجب استخدامها وفق تعليمات الطبيب المختص.
-
أخبار متعلقة
-
منتج طبيعي يحمي الكبد من السموم
-
5 عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم بعد سن الستين
-
مكمل غذائي لصحة المفاصل قد يسرّع الإصابة بالخرف
-
فوائد الكرز.. فاكهة صغيرة بقيمة غذائية كبيرة
-
اكتشاف عامل خطر غير متوقع للإصابة بدوالي الساقين
-
5 أعشاب طبيعية تساعد على النوم وتحسن جودته
-
ماذا يحدث لصحتك عند شرب الشاي الأخضر يوميا؟
-
طريقة جديدة لتشخيص سرطان الدماغ في غضون دقائق معدودة!