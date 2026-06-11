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ليس السكر فقط.. سبب مفاجئ لتسوس الأسنان

غافقسغ
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   اكتشف علماء روس من جامعة سيتشينوف أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية قد تسبب جفافاً شديداً في الفم، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

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واعتمدت الدراسة على تحليل عينات من سوائل الفم لدى 219 مريضاً يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

 

وأظهرت النتائج أن زيادة عدد أدوية القلب تؤدي إلى انخفاض إفراز اللعاب وارتفاع حموضة الفم، خاصة لدى من يتناولون أدوية الضغط ومميعات الدم معاً.


وأكد الباحثون أن هذا الأثر الجانبي يمكن الحد منه دون التوقف عن العلاج، من خلال المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان واستخدام مرطبات الفم والعلاجات المقوية لمينا الأسنان.


كما حذر خبراء الصحة من أن بعض أدوية القلب ومدرات البول قد تؤثر في الكلى والكبد، لذلك يجب استخدامها وفق تعليمات الطبيب المختص.

 

 

 
 


gnews

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