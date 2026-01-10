السبت 2026-01-10 01:46 م

ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟

الوكيل الإخباري-   يُعد الحديد وفيتامين سي من العناصر الغذائية الأساسية، ويُنصح أحيانًا بتناولهما معًا لأن فيتامين سي يحسن امتصاص الحديد، خاصة الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية مثل السبانخ، وهو مهم للنساء خلال فترة الحيض أو من يعتمدون على مصادر نباتية للحديد.

يساعد الجمع بين الحديد وفيتامين سي في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، حيث يساهم الحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ودعم نمو الجسم ووظائف الدماغ، بينما يعزز فيتامين سي الجهاز المناعي ويعمل كمضاد للأكسدة.


يمكن الحصول عليهما من المكملات الغذائية أو الفيتامينات المتعددة، ويفضل أحيانًا تناولهما بعد الطعام لتجنب اضطرابات المعدة. مع ذلك، يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، لأن الإفراط في الحديد قد يسبب الإمساك والغثيان وآلام البطن، بينما الجرعات العالية جدًا من فيتامين سي قد تؤدي إلى الإسهال واضطرابات المعدة.


كما يجب الحذر من التفاعلات الدوائية المحتملة، إذ قد يقلل فيتامين سي من فعالية بعض الأدوية مثل الستاتين وعلاجات السرطان، بينما قد يتفاعل الحديد مع أدوية الغدة الدرقية وباركنسون ومضادات الحموضة.

 

ا

