ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟

الكوليسترول ودعم المناعة. وتوضح اختصاصيتا تغذية أن البوتاسيوم فيه يساهم في التخلص من الصوديوم الزائد، فيما تُعد أنواع مثل عرف الأسد والريشي والشيتاكي من الأكثر فائدة لاحتوائها على مركبات مضادة للأكسدة.
كما يحتوي الفطر على عناصر غذائية مهمة مثل السيلينيوم والزنك وفيتامينات ب ومضادات أكسدة مثل الإرغوثيونين والجلوتاثيون، وهي مركبات تدعم وظائف الجسم وتحمي الخلايا. ومع ذلك، تبقى الأبحاث حول تأثيره المباشر على صحة القلب محدودة وغير حاسمة، ما يجعل إدراجه جزءاً من نظام غذائي متوازن أكثر واقعية من اعتباره علاجاً بحد ذاته.
ولتحسين ضغط الدم، يُنصح أيضاً بالإكثار من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والبقول والمكسرات، مع تقليل الدهون والصوديوم والمشروبات المحلاة، إلى جانب الحفاظ على النشاط البدني والنوم الجيد وضبط التوتر.
