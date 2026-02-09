الإثنين 2026-02-09 01:09 م

ماذا يحدث للجسم عند وجود فائض من السكر؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن الإفراط المنتظم في تناول الحلويات قد يسبب مشكلات صحية، منها زيادة الوزن وتقليل حساسية الأنسولين.

وتقول: "يسبب الاستهلاك المفرط والمنتظم للسكر مشكلة صحية عامة، نظرا لمحتواه العالي من السعرات الحرارية وقيمته الغذائية المنخفضة. فمثلا، تحتوي 100 غرام من السكر على نحو 400-500 سعرة حرارية، مع الحد الأدنى من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، ما يجعله مصدرا للسعرات الفارغة. وعند استهلاك هذه الأطعمة بكميات كبيرة، فإنها تحل محل الأطعمة الصحية والمغذية في النظام الغذائي".

وأضافت أن فائض الطاقة المستمر يسهم في نمو الأنسجة الدهنية وزيادة الوزن.

 

وتوضح الطبيبة أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة يحفز البنكرياس باستمرار على إنتاج الأنسولين، ومع أن الجسم السليم يعوّض ذلك عادة، فإن التحميل المفرط والمتكرر يهيئ الظروف لانخفاض حساسية الخلايا للأنسولين.


وأشارت إلى أن العوامل الأساسية لتطور مقاومة الأنسولين تشمل زيادة كتلة الدهون، خصوصا الدهون الحشوية، انخفاض كتلة العضلات، والتحفيز المزمن لاستجابة الأنسولين.


وقالت: "تؤدي هذه الحالة في نهاية المطاف إلى اضطراب استقلاب الطاقة، وقد تسبب لاحقا الإصابة باضطرابات أيضية، بما فيها النوع الثاني من داء السكري. لذلك، ليس تناول الحلويات لمرة واحدة هو الخطر، بل الإفراط في تناولها بانتظام".

 
 


