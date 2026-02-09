ماذا يحدث للجسم عند وجود فائض من السكر؟

وأضافت أن فائض الطاقة المستمر يسهم في نمو الأنسجة الدهنية وزيادة الوزن.
وأشارت إلى أن العوامل الأساسية لتطور مقاومة الأنسولين تشمل زيادة كتلة الدهون، خصوصا الدهون الحشوية، انخفاض كتلة العضلات، والتحفيز المزمن لاستجابة الأنسولين.
وقالت: "تؤدي هذه الحالة في نهاية المطاف إلى اضطراب استقلاب الطاقة، وقد تسبب لاحقا الإصابة باضطرابات أيضية، بما فيها النوع الثاني من داء السكري. لذلك، ليس تناول الحلويات لمرة واحدة هو الخطر، بل الإفراط في تناولها بانتظام".
