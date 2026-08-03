الإثنين 2026-08-03 11:38 ص

ماذا يعني تحول لون الأظافر إلى الأزرق؟

قبل
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد ازرقاق الأظافر، أو ما يُعرف طبيًا بـالزرقة، علامة قد تشير إلى نقص الأكسجين في الدم أو اضطرابات في الدورة الدموية، وقد يكون سببه مؤقتًا مثل التعرض للبرد، أو مؤشرًا على مشكلات صحية تستدعي التقييم الطبي.

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ومن أبرز أسبابه: أمراض الرئة مثل الربو والانسداد الرئوي والالتهاب الرئوي، وأمراض القلب وقصور القلب، واضطرابات الأوعية الدموية مثل ظاهرة رينود، إضافة إلى حالات التسمم بأول أكسيد الكربون أو بعض اضطرابات الدم.


ويُنصح بمراجعة الطبيب فورًا إذا ترافق ازرقاق الأظافر مع ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو دوخة، أو فقدان الوعي، لأن هذه الأعراض قد تدل على حالة طبية طارئة تتطلب تدخلاً سريعًا.

 
 


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