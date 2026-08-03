ماذا يعني تحول لون الأظافر إلى الأزرق؟

الوكيل الإخباري- يُعد ازرقاق الأظافر، أو ما يُعرف طبيًا بـالزرقة، علامة قد تشير إلى نقص الأكسجين في الدم أو اضطرابات في الدورة الدموية، وقد يكون سببه مؤقتًا مثل التعرض للبرد، أو مؤشرًا على مشكلات صحية تستدعي التقييم الطبي.

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ومن أبرز أسبابه: أمراض الرئة مثل الربو والانسداد الرئوي والالتهاب الرئوي، وأمراض القلب وقصور القلب، واضطرابات الأوعية الدموية مثل ظاهرة رينود، إضافة إلى حالات التسمم بأول أكسيد الكربون أو بعض اضطرابات الدم.