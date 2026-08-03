ماذا يعني تحول لون الأظافر إلى الأزرق؟

ومن أبرز أسبابه: أمراض الرئة مثل الربو والانسداد الرئوي والالتهاب الرئوي، وأمراض القلب وقصور القلب، واضطرابات الأوعية الدموية مثل ظاهرة رينود، إضافة إلى حالات التسمم بأول أكسيد الكربون أو بعض اضطرابات الدم.
ويُنصح بمراجعة الطبيب فورًا إذا ترافق ازرقاق الأظافر مع ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو دوخة، أو فقدان الوعي، لأن هذه الأعراض قد تدل على حالة طبية طارئة تتطلب تدخلاً سريعًا.
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