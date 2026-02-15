ما الذي يدمر المفاصل؟

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور أندريه كوزنيتسوف، أخصائي العلاج الطبيعي، إلى وجود عادات سيئة تؤثر على صحة المفاصل، ويقدّم نصائح للوقاية من مشكلات المفاصل بعد سن الأربعين.

اضافة اعلان