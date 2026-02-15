الأحد 2026-02-15 08:03 ص

ما الذي يدمر المفاصل؟

الأحد، 15-02-2026 07:32 ص

الوكيل الإخباري-   يشير الدكتور أندريه كوزنيتسوف، أخصائي العلاج الطبيعي، إلى وجود عادات سيئة تؤثر على صحة المفاصل، ويقدّم نصائح للوقاية من مشكلات المفاصل بعد سن الأربعين.

ووفقا للدكتور، يبقى الوزن الزائد العدو الرئيسي للمفاصل، إذ أن كل كيلوغرام إضافي يزيد الحمل، خصوصا على الساقين.

ويعتبر نمط الحياة الخامل والجلوس لفترات طويلة خطيرا بنفس القدر، لأن المفاصل "تتغذى" أثناء الحركة، ومن دون نشاط بدني يتدهور الغضروف وتضعف العضلات. كما قد يسبب الإفراط في ممارسة الرياضة دون اتباع التقنية الصحيحة، إضافة إلى أعباء الحياة اليومية، ضررا للمفاصل.

ويؤكد الأخصائي على ضرورة عدم تجاهل الألم، أو طقطقة المفاصل، أو التيبس الصباحي، فكلها علامات تستدعي استشارة الطبيب. كما أن النظام الغذائي غير المتوازن، والجفاف، والأحذية غير المناسبة، تؤثر سلبا على صحة المفاصل.

ويوصي الدكتور كإجراءات وقائية بممارسة نشاط بدني معتدل وغير مؤلم، مثل السباحة، والمشي النوردي، وركوب الدراجات، وتمارين بيلاتس (Pilates)، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات وتمارين المرونة. كما ينصح بالتحكم في الوزن، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

 

 

 
 


