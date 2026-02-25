ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟

ووفقا لها، يعتبر الماء النقي الأكثر فعالية للحفاظ على الوظائف الإدراكية، لأنه لا يحتوي على سكريات، أو منبهات، أو مواد إضافية تؤثر على العمليات الأيضية.
وتجدر الإشارة، إلى أن دراسة مشتركة أجراها علماء بريطانيون وأمريكيون أظهرت أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يحسن القدرات الذهنية.
وقد أثبت العلماء منذ فترة طويلة، الفوائد الصحية لشرب كوب من الماء على معدة فارغة، لأن الجسم بعد الاستيقاظ، يحتاج إلى التنشيط والاستعداد لتناول الطعام وممارسة الأنشطة.
وشارك في هذه الدراسة أشخاص عاديون، خضعوا لاختبارات بسيطة في التفكير والمنطق. أُجريت التجارب صباحا وظهرا، بعد الإفطار والغداء. أُجريت اختبارات الصباح أولا، وحللت النتائج بدقة، ولكن تبين عدم وجود فروق تذكر. ولكن، بعد أن طلب من المشاركين شرب كوب من الماء بعد الغداء، لاحظوا تحسنا ملحوظا في نتائجهم.
