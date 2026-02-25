ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة أناستاسيا ليبيديفا، الأستاذة المشاركة بجامعة التقنية الحيوية، إلى أنه حتى الجفاف المعتدل للجسم يقلل الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات، والذاكرة القصيرة واتخاذ القرار.

