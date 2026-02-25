الأربعاء 2026-02-25 03:16 م

ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-02-2026 01:13 م

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة أناستاسيا ليبيديفا، الأستاذة المشاركة بجامعة التقنية الحيوية، إلى أنه حتى الجفاف المعتدل للجسم يقلل الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات، والذاكرة القصيرة واتخاذ القرار.

وتقول: "يتكون الدماغ من 70 - 75 بالمئة من الماء. ويعيق الجفاف تدفق الدم، ويبطئ وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا العصبية، ويعطل نقل الإشارات العصبية. وبالتالي، يعاني الشخص من التعب، والصداع، وانخفاض الأداء الذهني".

ووفقا لها، يعتبر الماء النقي الأكثر فعالية للحفاظ على الوظائف الإدراكية، لأنه لا يحتوي على سكريات، أو منبهات، أو مواد إضافية تؤثر على العمليات الأيضية.

وتجدر الإشارة، إلى أن دراسة مشتركة أجراها علماء بريطانيون وأمريكيون أظهرت أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يحسن القدرات الذهنية.

وقد أثبت العلماء منذ فترة طويلة، الفوائد الصحية لشرب كوب من الماء على معدة فارغة، لأن الجسم بعد الاستيقاظ، يحتاج إلى التنشيط والاستعداد لتناول الطعام وممارسة الأنشطة.

وشارك في هذه الدراسة أشخاص عاديون، خضعوا لاختبارات بسيطة في التفكير والمنطق. أُجريت التجارب صباحا وظهرا، بعد الإفطار والغداء. أُجريت اختبارات الصباح أولا، وحللت النتائج بدقة، ولكن تبين عدم وجود فروق تذكر. ولكن، بعد أن طلب من المشاركين شرب كوب من الماء بعد الغداء، لاحظوا تحسنا ملحوظا في نتائجهم.

 
 


