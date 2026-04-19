ما سبب الجوع المستمر؟

الأحد، 19-04-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة داريا سافيليفا، خبيرة التغذية، أن أي شخص قد يشعر بالجوع الحقيقي من حين لآخر، نتيجة نقص العناصر المغذية.

ووفقا لها، عادة ما تحدث هذه الحالة عندما يحتاج الجسم فعلا إلى العناصر المغذية. ولكن يشخص الخبراء الجوع الكاذب أيضا، الذي لا يرتبط مباشرة باحتياجات الجسم الفعلية.

وتشير الخبيرة، إلى أن الجوع يرتبط أيضا وبشكل كبير بسرعة خروج الطعام من المعدة.

وتقول: "يبطئ البروتين هذه العملية، لذلك يجب أن يكون موجودا بكمية كافية في النظام الغذائي. أي يجب أن يكون فطور الصباح غنيا بالبروتين - قليل الدسم، وعالي الجودة".

ووفقا لها، لأن كمية البروتين في الجسم تؤثر بشكل مباشر على الشعور بالشبع. وليس كبح جماح النفس والامتناع عن تناول الشوكولاتة مؤشرا. لأن الإنسان يشعر بالشبع والرضا عندما يتبع نظاما غذائيا متوازنا.

وتشير ، إلى أن الناس غالبا ما يترددون بسبب تكلفة الأطعمة "الصحية" - فمثلا، الأفوكادو والمكسرات والأسماك الجيدة أغلى من النقانق العادية. ولكن يجب أن يدرك الشخص أنه سيشعر بالجوع مجددا بعد ساعة من تناول شطيرة رخيصة، وسيتكرر هذا الأمر مرارا وتكرارا.

 
 


gnews

صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

نعـي فـاضل صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة"

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

أخبار محلية الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

ةن

فيديو الوكيل مواطن : غاز التكييف ارتفع 50% ولسا الصيف ما وصل !

ل

أخبار محلية أشغال اربد تبدأ بتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه

خاص بالوكيل تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه

أفعى

منوعات لماذا لا تلتصق الأفاعي بالأرض؟ سر الحراشف البطنية التي أذهلت العلماء



 
 






